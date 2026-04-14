Erinnern heißt handeln: Die Lebensgeschichte von Magda Trocmé

Die Erinnerungen der christlichen Pazifistin und Widerstandskämpferin Magda Trocmé (1901–1996) sind nun erstmals in deutscher Übersetzung erschienen. Der Theologe und Religionspädagoge Gottfried Orth hat die beiden Bände aus dem Französischen übersetzt und neu herausgegeben – und damit einer beeindruckenden Lebensgeschichte den Weg in den deutschsprachigen Raum geöffnet.

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Pfarrer André Trocmé, gehörte Magda Trocmé zum gewaltfreien Widerstand gegen das NS-Regime und das französische Vichy-Regime. Ihr Lebensmittelpunkt war das südfranzösische Dorf Le Chambon-sur-Lignon – ein Ort, der während der deutschen Besatzung zu einem Zufluchtsort für Verfolgte wurde, insbesondere für jüdische Flüchtlinge. Für ihr mutiges Engagement wurde Magda Trocmé später als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.

Die nun erschienenen Erinnerungen umfassen nahezu ein ganzes Jahrhundert. Ursprünglich für den engen Familienkreis geschrieben, wurden sie in Frankreich bereits 2017 und 2021 veröffentlicht und liegen nun erstmals in deutscher Sprache vor.

Der erste Band „Eine Jugend außerhalb der Normen“ erzählt von einer Kindheit und Jugend, die sich früh gegen gesellschaftliche und religiöse Erwartungen stellt. Magda Trocmé sucht ihren eigenen Weg – im Glauben, im Denken und im Handeln.

Der zweite Band „Ein Leben in Widerstand und Solidarität“ führt hinein in ihr Erwachsenenleben: in das gemeinsame Wirken mit André Trocmé, in den gewaltfreien Widerstand während der Besatzungszeit und in ihr späteres Engagement in internationalen Friedens- und Versöhnungsbewegungen sowie in der Antiatomwaffenarbeit.

Was diese Erinnerungen so besonders macht, ist ihre stille Klarheit. Sie verbinden persönliche Erfahrungen mit einem eindrucksvollen Zeugnis gelebter Solidarität. Ohne Pathos, aber mit großer Konsequenz zeigen sie, wie Haltung im Alltag Gestalt annimmt.

Gerade in einer Zeit wachsender Spannungen, militärischer Aufrüstung und neuer Feindbilder wirkt diese Lebensgeschichte wie ein leiser, aber beharrlicher Gegenruf. Sie erinnert daran, dass Frieden nicht abstrakt entsteht. Er wächst aus Entscheidungen einzelner Menschen – aus Mut, aus Mitgefühl und aus der Bereitschaft, sich dem Unrecht entgegenzustellen.

Magda Trocmés Erinnerungen sind deshalb mehr als ein Blick zurück.

Sie sind eine Einladung, im Hier und Jetzt Verantwortung zu übernehmen.

Magda Trocmé: Eine Jugend außerhalb der Normen – Erinnerungen, Band I.

Hamburg: BoD 2026, 312 Seiten, 14,99 €

ISBN 978-3-6957-1521-3

Magda Trocmé: Ein Leben in Widerstand und Solidarität – Erinnerungen, Band II.

Hamburg: BoD 2026, 312 Seiten, 14,99 €

ISBN 978-3-6957-3181-7