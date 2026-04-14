Frieden in der Welt – Frieden in mir Seminar mit Clemens Ronnefeldt in Grainau

Manchmal braucht es nur einen kleinen Schritt – und ein paar freie Plätze – damit etwas Wertvolles entstehen kann.

Für das Seminar „Frieden in der Welt – Frieden in mir“ im Seminarhaus Grainau sind noch Plätze frei. Eine Einladung also, sich Zeit zu nehmen: zum Innehalten, zum Verstehen, zum Austausch.

Wir leben in einer Welt, die uns täglich mit Krisen konfrontiert. Kriege, soziale Spannungen und ökologische Herausforderungen wirken nicht isoliert, sondern greifen ineinander. Viele Menschen fragen sich: Wie können wir inmitten all dessen ruhig bleiben, menschlich handeln und aktiv zum Frieden beitragen?

Genau hier setzt dieses Seminar an.

Gemeinsam mit dem Friedensreferenten des Internationalen Versöhnungsbundes, Clemens Ronnefeldt, werden aktuelle Konflikte und globale Entwicklungen beleuchtet – darunter auch der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt. Doch der Blick geht weiter: hin zur Frage, wie innerer Frieden entstehen kann und welche Kraft daraus für verantwortliches Handeln wächst.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der internationalen Friedensarbeit verbindet Clemens Ronnefeldt politische Analyse mit persönlichen, ethischen und spirituellen Perspektiven. Das Seminar lädt dazu ein, Gedanken zu teilen, neue Orientierung zu finden und die Verbindung zwischen innerem Frieden und gesellschaftlichem Engagement neu zu entdecken.

Seminar „Frieden in der Welt – Frieden in mir“

24.–26. April 2026 (Freitag bis Sonntag)

Seminarhaus Grainau

Kosten: 210 € inkl. Vollpension im Zweibettzimmer

Referent: Clemens Ronnefeldt

Organisation: Reiner Schmelz