FriedensWeg 2026 – Atomwaffen weg!

Am 18. April 2026 beginnt in Köln die erste Etappe des FriedensWeges 2026 – Atomwaffen weg! . In mehreren Abschnitten führt der Weg von Köln bis zum Fliegerhorst Büchel in der Eifel – einem Ort, an dem bis heute US-amerikanische Atomwaffen lagern. Nur rund 100 Kilometer von Köln entfernt wird dort weiterhin der Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen geübt.

Dabei sind Atomwaffen seit Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags im Jahr 2021 international geächtet. Deutschland ist diesem Vertrag bislang nicht beigetreten. Der FriedensWeg macht auf diese widersprüchliche Situation aufmerksam – und verbindet politisches Engagement mit gemeinschaftlichem Unterwegssein.

Die Botschaft ist eindeutig:

Atomwaffen gefährden das Leben von Menschen und Mitwelt.

Die Forderungen der Initiatorinnen und Initiatoren:

Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland

Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag

Erste Etappe: Köln-Gremberg bis Rodenkirchen

Die Auftaktetappe am Samstag, 18. April 2026, führt über etwa neun Kilometer durch den Kölner Süden. Der Weg verbindet Erinnerungsorte mit aktuellen politischen und ökologischen Themen. Musik, Gespräche und Beiträge begleiten die Teilnehmenden – ein gemeinsames Gehen, das verbindet und bewegt.

Ablauf der ersten Etappe

11:30 Uhr

Treffpunkt: Haltestelle Buslinie 153, Kürtenstraße (Köln)

12:00 Uhr

Start des FriedensWeges – Gang zum Gremberger Wäldchen

ca. 12:30 Uhr – Station 1

Gremberger Wäldchen

Beiträge der Bürgerinitiative zum Erhalt des Waldes

Musik vom Kwaggawerk

ca. 13:15 Uhr – Station 2

Mahnmal KZ-Krankenlager

Gesang der GREMBI Widerstandssänger*innen

ca. 13:45 Uhr

Beiträge zu Strukturen von Ausbeutung – damals und heute

ca. 14:10 Uhr – Station 3

Ehemalige Munitionsfabrik Westhoven

Gedanken zu Umweltbelastung und Verantwortung

ca. 15:00 Uhr – Station 4

Friedensbrücke Rodenkirchen

anschließend

Zwischenhalt am Wochenmarkt Rodenkirchen

16:15 Uhr – Station 5

Diakonie Michaelshoven

Grußwort von Pfarrer R. Schmidt

anschließend

Empfang, Musik und Abschlusskundgebung

18:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Gemeinsam unterwegs für eine atomwaffenfreie Zukunft

Der FriedensWeg wird organisiert vom Initiativkreis gegen Atomwaffen gemeinsam mit der Regionalgruppe Cochem-Zell des Internationalen Versöhnungsbundes. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von der Regionalgruppe Köln sowie von Greenpeace Köln.

Der Weg steht allen offen, die ein sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen setzen möchten – Schritt für Schritt, gemeinsam und entschlossen.

Weitere Informationen hier .