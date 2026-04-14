FriedensWeg 2026 – Atomwaffen weg!

Am 18. April 2026 beginnt in Köln die erste Etappe des FriedensWeges 2026 – Atomwaffen weg!. In mehreren Abschnitten führt der Weg von Köln bis zum Fliegerhorst Büchel in der Eifel – einem Ort, an dem bis heute US-amerikanische Atomwaffen lagern. Nur rund 100 Kilometer von Köln entfernt wird dort weiterhin der Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen geübt.
Dabei sind Atomwaffen seit Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags im Jahr 2021 international geächtet. Deutschland ist diesem Vertrag bislang nicht beigetreten. Der FriedensWeg macht auf diese widersprüchliche Situation aufmerksam – und verbindet politisches Engagement mit gemeinschaftlichem Unterwegssein.
Die Botschaft ist eindeutig:
Atomwaffen gefährden das Leben von Menschen und Mitwelt.
Die Forderungen der Initiatorinnen und Initiatoren:
Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland
- Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag
Erste Etappe: Köln-Gremberg bis Rodenkirchen
Die Auftaktetappe am Samstag, 18. April 2026, führt über etwa neun Kilometer durch den Kölner Süden. Der Weg verbindet Erinnerungsorte mit aktuellen politischen und ökologischen Themen. Musik, Gespräche und Beiträge begleiten die Teilnehmenden – ein gemeinsames Gehen, das verbindet und bewegt.
Ablauf der ersten Etappe
11:30 Uhr
Treffpunkt: Haltestelle Buslinie 153, Kürtenstraße (Köln)
12:00 Uhr
Start des FriedensWeges – Gang zum Gremberger Wäldchen
ca. 12:30 Uhr – Station 1
Gremberger Wäldchen
Beiträge der Bürgerinitiative zum Erhalt des Waldes
Musik vom Kwaggawerk
ca. 13:15 Uhr – Station 2
Mahnmal KZ-Krankenlager
Gesang der GREMBI Widerstandssänger*innen
ca. 13:45 Uhr
Beiträge zu Strukturen von Ausbeutung – damals und heute
ca. 14:10 Uhr – Station 3
Ehemalige Munitionsfabrik Westhoven
Gedanken zu Umweltbelastung und Verantwortung
ca. 15:00 Uhr – Station 4
Friedensbrücke Rodenkirchen
anschließend
Zwischenhalt am Wochenmarkt Rodenkirchen
16:15 Uhr – Station 5
Diakonie Michaelshoven
Grußwort von Pfarrer R. Schmidt
anschließend
Empfang, Musik und Abschlusskundgebung
18:00 Uhr
Ende der Veranstaltung
Gemeinsam unterwegs für eine atomwaffenfreie Zukunft
Der FriedensWeg wird organisiert vom Initiativkreis gegen Atomwaffen gemeinsam mit der Regionalgruppe Cochem-Zell des Internationalen Versöhnungsbundes. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von der Regionalgruppe Köln sowie von Greenpeace Köln.
Der Weg steht allen offen, die ein sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen setzen möchten – Schritt für Schritt, gemeinsam und entschlossen.
Weitere Informationen hier.
Nächste Etappe:
26. September 2026 – von Rodenkirchen nach Wesseling (ca. 8,6 km)