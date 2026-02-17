Jahrestagung war Hauptthema des vergangenen Vorstandstreffens

Zum ersten Treffen im neuen Jahr hat sich der Vorstand für ein Wochenende in Horstmar getroffen. Claudia Geldermann hat Unterkunft und Verpflegung für uns sehr gut organisiert, sodass wir in angenehmer Atmosphäre an den anstehenden Themen arbeiten konnten.

Jahrestagung 2026: Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit verteidigen – Gewaltfrei gegen Rechts

Für die kommende Jahrestagung hat uns die Arbeitsgruppe gegen Rechts um Birgit Ahlborn, Renate Firgau, Peter Heim, Mechthild Geue, Helmut Brinkmann-Kliesch und Davorka Lovrekovic, die sich auf der letzten Jahrestagung gebildet hat, viel Arbeit abgenommen. Ihre gut ausgearbeiteten Vorschläge für Arbeitsgruppen und Referent*innen konnten wir nach einigen Anpassungen einfach übernehmen. Das Ergebnis liegt als Faltblatt diesem Rundbrief bei, weitere Details werden bald mit den Tagungsunterlagen verschickt.

Auch wenn sie schon lange verwendet werden, stiften die Begriffe „Kommission“ und „Diskussionsforum“ immer wieder Verwirrung. Was ist das eigentlich? Diesmal verwenden wir den Begriff „Themengruppen“ und hoffen, dass man den nicht erklären muss.

Ausblick auf die Jahrestagung 2027: Wir haben im VB viele Mitglieder, die gute Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen haben. Damit können wir einen wesentlichen Teil der Vorträge und Arbeitsgruppen aus unseren eigenen Reihen gestalten.

Nachfolge Friedensreferat

Clemens Ronnefeldt wird auch nach seinem Renteneintritt für einige Zeit seinen wöchentlichen Newsletter weiterführen. Die Eckpunkte für einen entsprechenden Anschlussvertrag haben wir festgelegt. Für die Nachfolgeperson gibt es noch eine Alternative. Wir haben Kriterien für den Entscheidungsprozess festgelegt und wollen möglichst bald entscheiden. Clemens Ronnefeldt bekommt bereits Vortragsanfragen für die Zeit nach seinem Renteneintritt, deswegen wollen wir dafür sorgen, dass solche Anfragen möglichst bald mit der Nachfolgeperson abgestimmt werden können.

Ergebnisse der Strategiearbeitsgruppe 2020

In den Ergebnissen der Strategie-Arbeitsgruppe, die auf der Jahrestagung 2017 entstanden ist und Anfang 2020 ihr Ergebnis veröffentlicht hat, findet sich einiges, was immer noch gültig ist und was wir im Versöhnungsbund weiter verfolgen sollten:

Regionale Arbeit stärken

Jugend erreichen – wie, welche Angebote und Kommunikationsmedien

Jugendrat

Versöhnungsbund sichtbar machen: Mehr Präsenz z.B. mit dem VB-Fahnen zeigen.

Geflüchtete in den Blick nehmen

Pressearbeit

Beratung KDV: Wollen wir das Thema Kriegsdienstverweigerung anbieten?

Wollen wir Workshops anbieten „gewaltfreier Widerstand“?

Öffentlichkeitsarbeit – Rundbrief „Versöhnung“, Homepage, Newsletter

Es ist erfreulich, wie viel es immer wieder aus dem großen Themenbereich „Friedensarbeit“ zu berichten gibt und wie viele Veranstaltungen angekündigt werden wollen – man könnte ganze Bücher füllen.

Wir wollen uns bei unseren Veröffentlichungen konzentrieren auf Berichte und Veranstaltungen

aus dem Internationalen Versöhnungsbund

von mit uns verbundenen oder befreundeten Organisationen (auf unserer Homepage unter „über uns“ → „VB vernetzt“ aufgeführt)

alles andere entscheiden die Redaktionen individuell. Dabei haben Beiträge unserer Mitglieder ein wesentlich höheres Gewicht als Hinweise von außen.

Mitarbeit in den verschiedenen Redaktionsgruppen

Leider waren unsere bisherigen Bemühungen, weitere Personen zur Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit zu gewinnen, wenig erfolgreich.

Wir brauchen dringend:

jemand für die Redaktion der Versöhnung

weitere Mitarbeiter*innen für die Homepage, sowohl für die Pflege der aktuellen als auch zur Mitarbeit an der neu entstehenden.

Verschiedenes

Nach gründlicher Vorarbeit letztes Jahr sind wir zum Jahresbeginn zu einer neuen Steuerberatung gewechselt.

Für die zukünftigen Jahrestagungen fragen wir nicht mehr in Bad Schussenried an. Damit wechseln wir zwischen Duderstadt und Arendsee und suchen weiterhin nach anderen möglichen Tagungsstätten. Das Angebot ist begrenzt, weil wir viele Schlafplätze und Gruppenräume für unsere Arbeitsgruppen brauchen.

Im Rückblick auf unser Treffen sind wir zufrieden, ein weiteres Stück Weg für den Versöhnungsbund bereitet zu haben.

Ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer steht im Raum:

Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurch finden zu den großen Gedanken, die einen stärken.