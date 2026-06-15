Mit dem Fahrrad für Frieden und Abrüstung

Eine Woche unterwegs sein, Menschen begegnen, ins Gespräch kommen und gemeinsam ein Zeichen für Frieden setzen: Genau dazu lädt die 25. Friedensfahrradtour ein.

Vom 31. Juli bis zum 7. August 2026 führt die Tour von Nördlingen über Stuttgart bis nach Ulm. Unter dem Motto „Mobile KDV-Beratung“ informieren die Teilnehmenden über Kriegsdienstverweigerung und werben für gewaltfreie Konfliktlösungen.

Die Friedensfahrradtour ist keine Sportveranstaltung. Niemand muss Höchstleistungen erbringen oder mit Rennrad-Erfahrung anreisen. Die Tagesetappen werden in einem angenehmen Tempo gefahren, sodass Zeit für Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Aktionen bleibt. An verschiedenen Stationen entlang der Route kommen die Teilnehmenden mit Menschen vor Ort ins Gespräch, informieren über friedenspolitische Themen und setzen sichtbare Zeichen für Abrüstung und Gewaltfreiheit.

Übernachtet wird gemeinschaftlich in Jugendherbergen, Naturfreundehäusern oder auf Campingplätzen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung liegen bei etwa 45 Euro pro Tag, Ermäßigungen sind möglich.

Mitfahren können Interessierte sowohl für einzelne Etappen als auch für die gesamte Tour. Wer Lust hat, Frieden einmal ganz praktisch „in Bewegung“ zu erleben, ist herzlich eingeladen.

Anmeldung und Informationen

Willi Rester

Landesbüro Bayern

Landesbüro Baden-Württemberg

Weitere Informationen finden sich auf der Website der DFG-VK.

Steig auf, fahr mit und setze gemeinsam mit anderen ein Zeichen für Frieden und Abrüstung!



