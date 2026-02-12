Neue Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung

Liebe Friedensinteressierte, nachfolgend sende ich einige Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung - auch heute mit dem Hinweis, dass ich nicht mit allen Aussagen aller Artikel übereinstimme, die folgenden Beiträge aber für wichtig halte.

1. n tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

https://www.n-tv.de/politik/17-15-Grafik-zeigt-Einbruch-der-US-Hilfen-an-Ukraine-article23143824.html

11.2.2026

07:29 Bericht: Selenskyj plant Referendum über mögliches Friedensabkommen Die Ukraine beginnt einem Medienbericht zufolge mit den Planungen für eine Präsidentschaftswahl und ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland.

Präsident Wolodymyr Selenskyj werde das Vorhaben am 24. Februar vorstellen, meldet die "Financial Times" unter Berufung auf offizielle Vertreter aus der Ukraine und Europa, die in die Planungen eingeweiht sind. Als Termin ist früheren Medienberichten zufolge der Mai im Gespräch.

2. Der Spiegel: Russischer Angriffskrieg - USA drängen laut Selenskyj auf Kriegsende bis Juni

https://www.spiegel.de/ausland/russischer-angriffskrieg-usa-draengen-laut-selenskyj-auf-kriegsende-bis-juni-a-77e272a2-8543-463d-9a2a-cfc22b57783d Russischer Angriffskrieg - USA drängen laut Selenskyj auf Kriegsende bis Juni

Die USA haben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zufolge eine neue Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland vorgeschlagen. Das Treffen soll demnach in einer Woche in Miami stattfinden.

07.02.2026, 12.01 Uhr

Die USA dringen dem ‌ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge auf eine Lösung zur Beendigung des Krieges noch vor dem Sommer. Die Regierung in Washington habe nach Abschluss der Ukraineverhandlungen in Abu Dhabi zu einer neuen Gesprächsrunde eingeladen.

Dabei hätten die USA »erstmals vorgeschlagen«, dass sich sowohl die ukrainische als auch die russische Delegation in den Vereinigten Staaten treffen, teilte Selenskyj in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung mit. (...)

3. SWP: Krieg ohne Ende? Innen- und außenpolitische Herausforderungen für Russland und die Ukraine

https://www.swp-berlin.org/publikation/krieg-ohne-ende-innen-und-aussenpolitische-herausforderungen-fuer-russland-und-die-ukraine?mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_campaign=SWP-Newsletter, 11.02.2026&mtm_kwd=Weiter

Margarete Klein Susan Stewart

Krieg ohne Ende? Innen- und außenpolitische Herausforderungen für Russland und die Ukraine SWP-Podcast 2026/P 05,

10.02.2026

Forschungsgebiete

Russland, Osteuropa, Zentralasien

Vier Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine: Wie stabil ist die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj noch? Wie verkraften die ukrainische und die russische Gesellschaft diesen Krieg? Was bedeuten die gestörten Beziehungen zwischen Europa und den USA für den Kreml – und was für Kyjiw? (...)

4. Länderanalysen: Russland-Analysen Nr. 476

https://laender-analysen.de/russland-analysen/476/russlandanalysen476.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Russland-Analysen+476&newsletter=Russland-Analysen+476

Russland-Analysen Nr. 476,

11.02.20268

■ ANALYSE

Das Schweigen nach der Ausreise: Warum die neuen russischen Migranten

sich nicht mobilisieren 2

Liudmila Listrovaya (Weiser Center for Europe and Eurasia (WCEE), Universität

Michigan)

■ DOKUMENTATION

Transnationale Repression durch Russland 6

■ DOKUMENTATION

Die russisch-ukrainischen Verhandlungen in Abu Dhabi im Februar 2026 8

■ CHRONIK

Hinweis auf die Online-Chronik

Seite 8:

Russland-Analysen Nr. 476, 11.02.20268

DOKUMENTATION

Die russisch-ukrainischen Verhandlungen in Abu Dhabi im Februar 2026

In Abu Dhabi begann am 04.02.2026 eine weitere Runde direkter Verhandlungen zwischen einer russischen und ukrainischen Delegation unter Vermittlung US-amerikanischer Vertreter.

Gegenstand der Gespräche waren ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, territoriale Fragen als auch humanitäre Maßnahmen.

Im Ergebnis wurde eine Einigung auf einen Gefangenenaustausch erzielt, der am 05.02.2026 im direkten Anschluss an das Verhandlungsende umgesetzt wurde.

Im Folgenden sind Reaktionen auf die Ereignisse um die Verhandlungen in Form von Zitaten nachgezeichnet sowie eine Vorstellung der beteiligten Personen und ihrer Verhandlungsführung. (...)

5. Bloomberg: Ukraine: EU prüft Zeitplan für Beitritt und Vorab-Mitgliedsrechte

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-10/ukraine-eu-pruft-zeitplan-fur-beitritt-und-vorab-mitgliedsrechte Ukraine: EU prüft Zeitplan für Beitritt und Vorab-Mitgliedsrechte Von Alberto Nardelli und Andrea Palasciano

February 10, 2026 at 6:42 AM GMT+1

Die Europäische Union bereitet dem Vernehmen nach mehrere Optionen vor, um eine künftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine in einem möglichen Friedensabkommen zu verankern.

Wie darüber informierte Kreise Bloomberg berichteten, prüft die EU unter anderem, Kiew bereits im Vorfeld den Schutz zu gewähren, der mit einem Beitritt zur EU verbunden ist, und der Ukraine sofortigen Zugang zu bestimmten Mitgliedsrechten zu ermöglichen.

Gleichzeitig würde die EU Kiew einen klaren Zeitplan vorgeben, in dem festgelegt ist, welche Schritte die Ukraine für das weitere Aufnahmeverfahren zu erfüllen hat. (...)

6. FR: Wie der deutsche Weinhandel Israels Siedlungen mitfinanziert

https://www.fr.de/politik/rewe-wein-israel-besatzung-supermarkt-etikett-94154496.html Wie der deutsche Weinhandel Israels Siedlungen mitfinanziert

Stand: 04.02.2026, 17:26 Uhr

Von: Hanno Hauenstein

Weine aus israelischen Siedlungen werden in deutschen Supermärkten, Online-Shops und auf Fachmessen als „israelisch" vermarktet – und normalisieren so die illegale Besatzung der palästinensischen Gebiete.

Eine investigative Recherche von Hanno Hauenstein.

Die Luft im Norden Israels riecht an diesem Nachmittag nach feuchter Erde. Auf dem Gelände der Tishbi-Winzerei rollen Gabelstapler über einen Vorhof. Im Hintergrund schnauft ein Kompressor. Ich sitze Yonatan Tishbi gegenüber, auf einer Holzbank vor seinem Büro. Der Außenbereich ist mit Weinreben bepflanzt. Tishbi ist Gründer des Unternehmens. Hier hat er sein Lebenswerk aufgebaut.

Im Gespräch erzählt Tishbi von der Geschichte des Betriebs. Das Unternehmen, das bis nach Deutschland exportiert, ist über die Jahre zur sechstgrößten Winzerei Israels gewachsen. Dann fällt ein Satz, den ich in der Offenheit nicht erwarte: „Circa zwanzig Prozent unserer Trauben kommen aus Gush Etzion", sagt Tishbi. „Zwanzig Prozent?", hake ich nach. „Zwischen 15 und 20 Prozent – wir bauen seit vielen Jahren dort an." (...)

7. DW: Trump lobt den Iran - und droht zugleich

https://www.dw.com/de/usa-iran-atomverhandlungen-oman-us-praesident-donald-trump-sehr-erfolgreich-drohung-nach-teheran/a-75853042

Politik

Vereinigte Staaten von Amerika Trump lobt den Iran - und droht zugleich 07.02.2026 Teheran scheine sehr an einem Abkommen interessiert zu sein, konstatiert der US-Präsident. Doch für den Fall, dass es nicht dazu kommt, weist Donald Trump noch einmal auf den Werkzeugkasten.

US-Präsident Donald Trump hat für Anfang kommender Woche weitere indirekte Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran angekündigt. Die Verhandlungen mit der Delegation aus Teheran am Freitag seien "sehr gut" gelaufen, sagte Trump an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One.

Die Islamische Republik scheine sehr an einem Abkommen interessiert zu sein. Für den Fall, dass es nicht dazu kommen sollte, kündigte Trump erneut Konsequenzen an. Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben, betonte er. (...)

8. SZ: Protest auf Theresienwiese - Kommen wirklich 100 000 Menschen zur Iran-Demo nach München?

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-proteste-iran-grossdemonstration-theresienwiese-sicherheitskonferenz-li.3382910

Protest auf Theresienwiese Kommen wirklich 100 000 Menschen zur Iran-Demo nach München? 10. Februar 2026, 17:42 Uhr

(...)

Wie realistisch seine Prognose von mindestens 100 000 Teilnehmenden ist, bleibt abzuwarten. Bei einer Kundgebung gegen das iranische Mullah-Regime am vergangenen Wochenende in Berlin jedenfalls zählte die Polizei etwa 10 000 Menschen. Und anders als dort ist die Demonstration, die Munich Circle angemeldet hat und federführend organisiert, Teil des weltweiten Aktionstags „Global Day of Action".

Aufgerufen hierzu hat Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs in Iran. Er ist für zahlreiche Oppositionelle in dem Land ein Hoffnungsträger, wird aber vielfach auch kritisch beäugt. (...)

9. n tv: Neues Rekordjahr - Bundesregierung genehmigt 2025 Rüstungsexporte im Wert von rund zwölf Milliarden Euro

https://www.n-tv.de/ticker/Bundesregierung-genehmigt-2025-Ruestungsexporte-im-Wert-von-rund-zwoelf-Milliarden-Euro-id30332980.html Neues Rekordjahr Bundesregierung genehmigt 2025 Rüstungsexporte im Wert von rund zwölf Milliarden Euro 06.02.2026, 12:50 Uhr

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von rund zwölf Milliarden Euro genehmigt.

Das Hauptempfängerland sei erneut die Ukraine gewesen, teilte das CDU-geführte Wirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mit. Rund 90 Prozent seien an EU-Länder, Nato-Partner sowie enge Verbündete etwa in Asien gegangen. Zum Vergleich: 2024 waren insgesamt noch Lieferungen im Wert von 12,83 Milliarden Euro genehmigt worden.

Die Ukraine erhielt im vergangenen Jahr Rüstungsexporte aus Deutschland im Umfang von gut zwei Milliarden Euro. Norwegen kam auf 1,38 Milliarden Euro, Schweden auf gut eine Milliarde. Danach folgen die Türkei, Singapur, das Vereinigte Königreich, die USA, Rumänien, Dänemark und Italien.

10. taz: Norfolk und Neapel - USA übergeben Europäern zwei Nato-Kommandoposten

https://taz.de/Norfolk-und-Neapel/!6153282/

Norfolk und Neapel USA übergeben Europäern zwei Nato-Kommandoposten

Die USA setzen ihre lang geäußerte Forderung in die Tat um. Zwei wichtige Nato-Kommandostellen werden an europäische Offiziere abgegeben.

10.2.2026

10:14 Uhr rtr/taz | Die ⁠USA werden Insidern zufolge die Führung zweier wichtiger Nato-Kommandostellen an europäische Offiziere abgeben. Dabei handele es sich um die Posten im italienischen Neapel und in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person aus dem Militär am Montag.

Der ⁠Schritt ‍entspricht der Forderung von US-Präsident Donald Trump, dass die europäischen Staaten ⁠mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen sollen.

Seine Regierung hatte gefordert, das lange von den USA dominierte Militärbündnis müsse zu einer „europäisch geführten Nato" werden. Auch in den europäischen Staaten wurde seit langem diskutiert, wie diese Forderung umgesetzt werden könnte. Jetzt wurden die Weichen gestellt.

Im Rahmen der Umstrukturierung sollen Europäer das Allied Joint Force Command in Neapel und das Joint Force Command in Norfolk übernehmen, die derzeit von US-Admirälen geführt werden. (...)

11. The Pioneer: Rüstung - Der Fall „Maus"

https://www.thepioneer.de/originals/others/articles/der-fall-maus?utm_campaign=20260208&utm_content=textlink&utm_medium=newsletter&utm_source=thepioneer-briefing-economy-edition&utm_term=1620-7006_2&cid=6535125&kid=Ati1pSBZnm9gjSh2&mid=95705#accesscontrol

Rüstung Der Fall „Maus" Verteidigungsminister Pistorius verspricht Kriegstüchtigkeit, doch sein Apparat bestellt am Bedarf der Truppe vorbei. Der Fall „Maus" offenbart die problematische Rolle des Beschaffungsamts in Koblenz. Und noch weitere Rüstungsprojekte wecken die Zweifel der Haushälter.

Claudia Scholz

8.2.2026

Bis zuletzt kämpfte die CSU darum, die Koalitionspartner umzustimmen und für das geheime Rüstungsprojekt „Maus" zu werben. Die Münchner Firma Rohde & Schwarz müsse das Projekt unbedingt bekommen, die Truppe brauche die Ausrüstung.

Bis nach ganz oben in den Parteien von Markus Söder, Jens Spahn und Matthias Miersch wurde das in den vergangenen Wochen eskaliert, berichten Haushälter und Mitarbeiter im Verteidigungsministerium gegenüber The Pioneer. Die CSU versuchte Druck auszuüben, damit die Kritiker des Projektes von ihren Parteien zurückgerufen werden. (...)

12. Lesejury: Let's talk about - Frieden und Kriege. Dein Eintragebuch

https://www.lesejury.de/cora-biess/buecher/let-s-talk-about-frieden-und-kriege-dein-eintragebuch/9783473481125

Cora Bieß Let's talk about - Frieden und Kriege. Dein Eintragebuch Kristina Nowothnig (Illustrator)

12,99 € inkl. MwSt

Verlag: Ravensburger Verlag GmbH Genre: Kinder & Jugend / Sachbilderbücher Seitenzahl: 128 Ersterscheinung: 01.02.2026 ISBN: 9783473481125

Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin

Warum eskalieren Konflikte? Ab wann gilt ein Konflikt als Krieg? Was bedeutet es, fliehen zu müssen? Wer Zusammenhänge verstehen und mehr über die eigenen Handlungsspielräume erfahren möchte, braucht dieses Buch.

Eine friedliche Zukunft benötigt unser aller Einsatz und beginnt bei uns selbst. Im Alltag und in der Politik können Konflikte auch hilfreich sein - wenn sie richtig geführt werden. Mit vielen Übungen zum Eintragen, Tipps zum Mitmachen und Aktiv-Werden.

Politik geht uns alle an! Komplexe Inhalte verstehen, den Bezug zum eigenen Alltag entdecken und unterschiedliche Perspektiven kennenlernen – dazu lädt die interaktive Sachbuchreihe Let's talk about Jugendliche ab 12 Jahren ein.

Mit kompakten Sachtexten tauchen die Jugendlichen häppchenweise in die Inhalte ein. Dazu gibt es zahlreiche Reflexionsfragen zum Eintragen ins Buch und Handlungsimpulse. Es entstehen konkrete Ideen, wie man selbst aktiv werden und mehr über das Thema erfahren kann. So wird das Buch zum individuellen Arbeitsbuch.

Faktenkästen erklären schwierige Begriffe und geben zusätzliche Informationen. O-Töne von Expertinnen und Experten sowie von Jugendlichen eröffnen verschiedene Sichtweisen. Moderne Illustrationen begleiten durch das Buch und verdeutlichen das Gelesene. Ein Eintragebuch für alle, die mitreden und etwas bewegen möchten.

13. Lebenshaus: Evangelische Kirche über Krieg und Frieden - Umdenkschrift zum Evangelischen Diskurs über Krieg und Frieden.

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/015537.html

Evangelische Kirche über Krieg und Frieden

Kritische Wortmeldungen aus der EKD-Kontroverse als Sammlung erschienen

Solidarische Kirche im Rheinland / Ökumenisches Institut für Friedenstheologie

Umdenkschrift zum Evangelischen Diskurs über Krieg und Frieden.

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat Anfang November 2025 der Öffentlichkeit eine Denkschrift über Krieg und Frieden präsentiert.

Seitdem will die Kritik einfach nicht mehr verstummen. Die hier angezeigte Sammlung erschließt 35 Stellungnahmen und Originalbeiträge zum neuen militärnahen EKD-Kurs aus kirchlichen Initiativen, Publizistik, Friedensbewegung, Wissenschaft und christlicher Basis.

https://buchshop.bod.de/umdenkschrift-zum-evangelischen-diskurs-ueber-krieg-und-frieden-9783695743476

siehe auch:

https://shop.dfg-vk.de/?product=warnwesten-friedensfaehig-statt-kriegstuechtig Warnweste: Friedensfähig statt kriegstüchtig

8,50 € zzgl. Versandkosten. Vorrätig

14. Internationale Münchner Friedenskonferenz - 13.- 15. Februar 2026 - Gegen den Strom der Gewalt

https://friedenskonferenz.info/

Internationale Münchner Friedenskonferenz

13.- 15. Februar 2026

Gegen den Strom der Gewalt

Salesianum, St. Wolfgangs-Platz 11, 81669 München

Programm:

https://friedenskonferenz.info/wp-content/uploads/2026/01/20260118_Programm-Internationale-Muenchner-Friedenskonferenz-2026.pdf

