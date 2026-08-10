Umdenkschrift Dritter Teil

Kritische Wortmeldungen zur Kontroverse um die EKD Friedensdenkschrift von 2025 sollten gesammelt werden, der schöne Name "Umdenkschrift" entstand - und nun sind es drei Bände, drei Umdenkschriften, die inzwischen vorliegen! "Texte zur EKD-Kontroverse und Ökumenische Friedensstimmen ǀ Dritte Sammlung. Herausgegeben von Peter Bürger im Auftrag der Solidarischen Kirche im Rheinland und des Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie" (OekIF) Das Buch ist über 400 Seiten dick und kostet 16,99.

Alle drei Bände sind online einfach zu finden (buchshop.bod.de/umdenkschrift-zum-evangelischen-diskurs-ueber-krieg-und-frieden) , aber auch in jeder Buchhandlung bestellbar.

Wer nur reinlesen will, wird fündig unter https://solidarischekirche.de/

Man wird auch im Band III auf viele Stimmen aus dem VB treffen. Martin Arnold, Theodor Ziegler, Matthias Engelke u.a.m. Eröffnet wird der Band III mit einem Vortrag von Margot Käßmann. Ihre einleitenden Sätze umreissen die Grundüberzeugung fast aller in diesem Band versammelten Texte und Stellungnahmen:

"Die aktuelle so genannte Friedensdenkschrift der EKD ist für mich persönlich keine Orientierungshilfe mit Blick auf all die aktuellen Konflikte. Sie scheint mir eher ein traurig stimmender Versuch, die allgemeine politische Stimmung kirchlich und auch theologisch zu untermauern."

Die Texte in diesem Band III sind bestens geeignet, solch traurige Stimmung in ein hoffnungsfrohes Staunen zu verwandeln: so viele Christenmenschen sind weiterhin auf der Suche nach überzeugenden und wirklich friedensstiftenden Antworten aus dem Evangelium!