Vorstandstreffen mit letzten Vorbereitungen und Absprachen für die Jahrestagung

Bericht aus der Vorstandssitzung 17 – 19. April 2026, Freiburg

Zu seinem zweiten Treffen dieses Jahr hat sich der Vorstand in Freiburg bei Benjamin und Ute getroffen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch die Genova Wohngenossenschaft kennenlernen, in deren Räumen wir getagt und zum Großteil auch gewohnt haben.

Jahrestagung

Im Zuge der letzten Vorbereitungen und Absprachen für die Jahrestagung haben wir einen Vorschlag für Vergütungen und Freistellungen für Aktive erarbeitet, der der Mitgliederversammlung vorgelegt werden soll. Generell wollen wir unsere Mitglieder immer wieder motivieren, sich noch stärker aktiv einzubringen. Da liegt, so meinen wir, noch viel Potenzial, sowohl inhaltlich für Referate und Arbeitsgruppen, als auch für unterstützende Tätigkeiten wie z.B. das Raum- und Technikteam.

Vergütungsrichtlinien für NICHT-Mitglieder, wenn wir niemanden aus den eigenen Reihen finden:

• Referent*innen für Vorträge (300-700 €)

• Leiter*innen für Arbeitsgruppen (200 € pro Gruppe)

• Leiter*innen Themengruppen (Kommissionen, Diskussionsforen) – müssen aus der Mitgliedschaft kommen.

• Technikteam (150 € + Kost und Logis)

• Raumteam (150 € + Kost und Logis)

• Rezeption (300 € + Kost und Logis)

Wie weit wir auch Mitglieder, die solche Aktivitäten übernehmen, beitragsfrei stellen wollen, soll die Mitgliederversammlung entscheiden. Alle, die im Technik- und Raumteam und in der Rezeption mitarbeiten, haben kaum die Möglichkeit, am Programm der Jahrestagung teilzunehmen. Für diese Tätigkeiten wäre eine Beitragsfreistellung angemessen.

Mitgliederversammlung

Auch die Mitgliederversammlung bereiten wir vor. Wer will sich wieder zur Wahl des Vorstands stellen? Einige haben sich noch nicht entschieden, andere wissen schon, sich wieder zur Wahl zu stellen – diesmal ja in getrennten Wahlgängen: Vorsitz, stellvertretender Vorsitz (2) – die bilden zu dritt den geschäftsführenden Vorstand (gfV) –, übrige Vorstandsmitglieder.

Heike, Rudi und Benjamin werden wieder für den gfV kandidieren, Manfred und Claudia für den Vorstand.

Jugendvertretung

Auf dieser Jahrestagung wird es ein Jugendforum und ein Teenie Forum geben, aufgeteilt nach ungefähr festgelegte Altersgruppen. Daraus kann sich dann ein Jugendrat und ein Teenie Rat bilden, daraus später evtl. Jugendvertreter*innen im Vorstand.

Finanzen

Wir beraten Heikes Entwurf für den Haushaltsplan 2026. Der fertige Haushaltsplan wurde inzwischen schon mit den Unterlagen zur Jahrestagung verteilt.

Schon seit vielen Jahren werden unsere Ausgaben nicht durch unsere regulären Einnahmen gedeckt. Wir müssen den Haushalt durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgleichen. Auch schon seit vielen Jahren werden unsere Rücklagen immer wieder durch größere Spenden z.B. aus einem Nachlass aufgefüllt. So etwas ist natürlich nicht planbar. Uns ist bewusst, dass wir unsere Planung ändern müssen, wenn solche Großspenden in Zukunft ausbleiben. Aktuell besteht dazu aber kein Anlass.

Öffentlichkeitsarbeit

In der bisherigen Planung unserer Aussendungen (u.a. Rundbriefe und Spendenbitten) sind neben den vier Rundbriefen noch vier Spendenbriefe geplant. Brauchen wir wirklich so viele?

Zur weiteren Planung versucht die Geschäftsstelle, herauszufinden, ob nach dem Versand eines Spendenbriefes mehr Spenden eingehen. Dann hätte sich der Spendenbrief „gelohnt“.

Unsere letzten Suchanzeigen in der Versöhnung und im Newsletter waren erfolgreich. Sebastian Hirschbeck wird die Redaktion der Versöhnung übernehmen und auch an der neuen Homepage mitarbeiten, Burkhard Luber wird im Redaktionteam mitarbeiten. Sebastian hat sich per Video zu unserem Treffen zugeschaltet und sich vorgestellt.

Abschluss

Wie immer schließt unser Treffen mit einem Rückblick: Wir haben das Wochenende gut genutzt und alle anstehenden Themen angemessen behandelt.

Mit Worten von Dorothee Sölle zum Sonntag machen wir uns auf die Heimreise:

Du sollst dich selbst unterbrechen.

Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude,

zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören,

Gottes altes Lied von den sechs Tagen und einem, der anders ist.

Zwischen Wegschaffen und Vorplanen sollst du dich erinnern an diesen ersten Morgen,

deinen und aller Anfang, als die Sonne aufging ohne Zweck

und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört außer dem Ewigen