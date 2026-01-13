Werde Erd-Charta-Botschafter*in 2026

Erd-Charta-Botschafter

Die Erd-Charta lädt dazu ein, den Herausforderungen unserer Zeit mit Haltung, Verantwortung und globaler Verbundenheit zu begegnen.
2026 bietet sie erneut die zweiteilige Ausbildung zur Erd-Charta-Botschafter*in an. Die Präsenzmodule verbinden wertorientierte Nachhaltigkeit mit praxisnaher Bildungsarbeit und eröffnen Räume für Austausch, Kreativität und gemeinsames Lernen.

Das bietet die Ausbildung:

  • Methoden und Impulse für transformative Bildungsarbeit
  • Ein Handbuch zur Erd-Charta
  • Zugang zu einem nationalen und internationalen Netzwerk
  • Zertifikat als Erd-Charta-Botschafter*in
  • Frühjahrs-Ausbildung in Köln
  • Termine:
    13.–15. März 2026 | 29.–31. Mai 2026
    Ort: Allerweltshaus Köln
    Referent*innen: Angelika Schroers & Torben Flörkemeier
    Beitrag: 60–400 Euro (Selbsteinschätzung)
  • Anmeldung & Infos:
    https://erdcharta.de/veranstaltung/fruehjahr-2026-erd-charta-botschafterin/


