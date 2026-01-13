Werde Erd-Charta-Botschafter*in 2026

Die Erd-Charta lädt dazu ein, den Herausforderungen unserer Zeit mit Haltung, Verantwortung und globaler Verbundenheit zu begegnen.
2026 bietet sie erneut die zweiteilige Ausbildung zur Erd-Charta-Botschafter*in an. Die Präsenzmodule verbinden wertorientierte Nachhaltigkeit mit praxisnaher Bildungsarbeit und eröffnen Räume für Austausch, Kreativität und gemeinsames Lernen.
Das bietet die Ausbildung:
- Methoden und Impulse für transformative Bildungsarbeit
- Ein Handbuch zur Erd-Charta
- Zugang zu einem nationalen und internationalen Netzwerk
- Zertifikat als Erd-Charta-Botschafter*in
- Frühjahrs-Ausbildung in Köln
- Termine:
13.–15. März 2026 | 29.–31. Mai 2026
Ort: Allerweltshaus Köln
Referent*innen: Angelika Schroers & Torben Flörkemeier
Beitrag: 60–400 Euro (Selbsteinschätzung)
- Anmeldung & Infos:
https://erdcharta.de/veranstaltung/fruehjahr-2026-erd-charta-botschafterin/
Veranstaltungsbeginn