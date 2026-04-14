Wissen neu sehen – machtkritische Zugänge in der Bildungsarbeit

Wessen Wissen zählt – und wer entscheidet darüber? Eine zweiteilige Online-Fortbildung der Erd-Charta-Initiative widmet sich machtkritischen Perspektiven in der Bildungsarbeit und lädt dazu ein, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen.

Am 6. Mai und 21. Mai 2026, jeweils von 10–13 Uhr (online), stehen diskriminierungssensible Bildungsarbeit und Fragen nach möglichen Zukünften im Mittelpunkt. Die Workshops werden von Nora Peulen und Nele Sander (Konzeptwerk Neue Ökonomie) gestaltet.

Die Teilnahme ist einzeln oder an beiden Terminen möglich (10–60 Euro). Für die vollständige Teilnahme kann ein Zertifikat ausgestellt werden.

Die Erd-Charta dient als Grundlage: ein international entwickelter ethischer Rahmen für nachhaltige Entwicklung, der globale Zusammenhänge in den Blick nimmt und Wege zu einem gerechten und friedlichen Miteinander eröffnet.

Infos und Anmeldung: