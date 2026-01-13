Zuhören und Dialog: Kirchen als Orte von Begegnungen in einer polarisierten Welt

Wochenendseminar | 6.–8. Februar 2026 | Bad Kissingen

Gesellschaftliche und politische Polarisierungen nehmen in Deutschland und Europa zu. Demokratische Selbstverständlichkeiten geraten unter Druck, während Räume für respektvollen Austausch und Dialog seltener werden. Umso wichtiger sind Orte, an denen Zuhören, Verständigung und kontroverse Debatten möglich bleiben.

Das Wochenendseminar „Zuhören und Dialog“ fragt nach der Rolle von Kirchen als Orten der Begegnung in einer polarisierten Welt. Perspektiven aus Kirche, Politik und Gesellschaft kommen zusammen, um über gesellschaftliche Differenzierungen, Zugehörigkeit und neue Formen des Miteinanders ins Gespräch zu kommen. Kontroverse Dialoge werden dabei als Grundlage demokratischen Zusammenhalts verstanden.

Impulse und Beiträge kommen unter anderem aus Deutschland, Österreich und Südosteuropa. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Podiumsdiskussion.

Ort: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen

Zeit: 6.–8. Februar 2026

Teilnahmebeitrag: 90 € inkl. Programm, Verpflegung und Übernachtung im Doppelzimmer

EZ-Zuschlag: 20 € | Kurtaxe: 4 €

Anmeldung: ab sofort, Kennwort „Dialog“

Weitere Informationen: über die Webseite des Heiligenhofs





