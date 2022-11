IFOR Council 2022 in Juba (im Südsudan)

03.-21.11.22: From Conflict to Beloved Communties (im Südsudan + online)

Friedensarbeit braucht weltweite Zusammenarbeit – wir sind Teil davon!

Diesen November treffen sich Friedensaktive aus diversen Ländern in Juba, der Hauptstadt des Südsudan – endlich im globalen Süden! – um die weltweite Friedensarbeit gemeinsam voranzubringen.

Seit dem 3.11. finden in Juba unter dem Titel "FROM CONFLICT TO BELOVED COMMUNITIES" mehrere Friedenstreffen verschiedener regionaler und internationaler Friedensorganisationen statt. Die Eröffnung und Vorträge von afrikanischen Friedensforscher*innen können hier angeschaut werden: https://www.youtube.com/channel/UCvMaK_uSCUpnVcrkVjMfnvA/streams

Der alle 4 Jahre stattfindende globale Council der International Fellowship of Reconciliation (IFOR) ist Teil dieser Veranstaltung - und läuft JETZT GERADE in Juba!! Der Versöhnungsbund hat als deutscher Zweig eine vierköpfige Delegation entsandt, begleitet den Council zudem online und kümmert sich um die hybride Durchführung.

Neben der Strategieplanung steht auch die Auseinandersetzung mit den Folgen von Kolonialismus auf dem Programm und der Council hat mit einer öffentlichen Konferenz zum Thema "Armed Conflicts and Peaceful Transition in Africa: Lessons Learned from South Sudan" gestartet.

Wir werden aus Juba berichten und weltweite Friedensstimmen hörbar machen: Schaut auf den verschiedenen Seiten vorbei!

Lucia aus Österreich berichtet bereits live hier: https://www.facebook.com/336869781814706/posts/516261397208876

Mehr Infos zum IFOR-Council gibt es auch auf der IFOR-Website (auf Englisch): https://www.ifor.org/new-index-1

Bilder finden sich auch hier https://drive.google.com/drive/folders/18FmFTU4fkC4C3WA5Gw9TsnXIagRxqZKA

Und auf unserer deutschen Internetseite werden wir die News vom Council verlinken, hier zunächst grundlegende Infos zu IFOR: https://versoehnungsbund.de/ueber/ifor