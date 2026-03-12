„Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit verteidigen – gewaltfrei gegen Rechts“ Jahrestagung 2026

Die Jahrestagung 2026 findet wie immer von Christi Himmelfahrt bis zum folgenden Wochenende statt, also vom 14. bis zum 17. Mai 2026, diesmal im Jugendgästehaus Duderstadt, Adenauerring 23, 37115 Duderstadt, Tel: 05527 98470.

Wie können Gesellschaften Bedrohungen von innen und außen begegnen, ohne selbst in Feindbilder, Angst oder Abwehr zu verfalen? Unsere Jahrestagung lädt dazu ein, die Kraft der Gewaltfreiheit als gesellschaftliche Verteidigungsstrategie neu zu entdecken.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wir durch zivilen Widerstand, kluge Kommunikation und solidarisches Handeln Demokratie, Recht und Menschlichkeit stärken können – in Zeiten, in denen autoritäre, nationalistische und diskriminierende Stimmen wieder lauter werden.

Workshops, Impulse und offene Gesprächsräume bieten Raum für Analyse, Austausch und praktisches Lernen. Gemeinsam wollen wir erproben, wie gewaltfreier Widerstand in Alltag, Öffentlichkeit und politischem Handeln wirksam werden kann – als Haltung, die Würde schützt und Dialog ermöglicht.

Anmeldung jetzt bis zum 15.4. unter https://versoehnungsbund.de/civicrm/event/register?reset=1&id=27 oder telefonisch in unserer Geschäftsstelle.