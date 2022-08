10. Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrags-Konferenz (NVV) und andere

Marion Küpker berichtet:

Ich schreibe Euch diese Zeilen aus New York von der 10. Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrags-Konferenz (NVV), die am 1. August begann.

Wir sind hier aus Deutschland mit ca. 20 Menschen der Zivilgesellschaft vertreten, darunter drei Jugenddelegationen: eine zehnköpfige der DFG-VK, eine sechsköpfige der Friedenswerkstatt Mutlangen sowie eine zweiköpfige von ICAN.

Angereist bin ich hier im Juli im Anschluss an die IPPNW/ICAN Woche, gefolgt von der Internationale Woche am Atomwaffen-Stützpunkt Büchel, um auch an der "International Peace & Planet" Netzwerk-Konferenz teilzunehmen.

Diese fand am 30. Juli im Vorfeld der NVV-Konferenz statt, um die politischen Einschätzungen der internationalen Nichtregierungsorganisationen zu diskutierten. Mit dem Konferenz-Titel: "The Fierce Urgency of Now" (Die unbändige Dringlichkeit des Jetzt) wurde sich auf die aktuelle Situation des Ukrainekrieges und die Konkurrenz der großen Mächte bezogen, die in gefährlicher Weise zu einem nuklearen 3. Weltkrieg führen könnten.

Informationen und Aufzeichnungen findet Ihr hier in Englisch:

http://www.ipb.org/events/international-peace-planet-network-conference/