Konferenzen und Meetings zum Atomwaffen-Verbotsvertrag im Juni in Wien

Im Juni fuhren (mich eingeschlossen) insgesamt an die 50 Friedensbewegte von ICAN, IPPNW, Pressehütte Mutlangen, Friedensmuseum Nürnberg, Versöhnungsbund, Kampagnenrats-SprecherInnen, Ohne Rüstung Leben und der DFG nach Wien.

Die Hälfte davon waren junge Menschen. Ich habe mich über den Internationalen Versöhnungsbund akreditieren lassen und hatte gleich am 1. Tag, am 18. Juni beim ICAN Forum, die Ehre, der costarikanischen Botschafterin Elayne Whyte Gomez zu begegnen. Elayne führte als Vorsitzende die Verhandlungen zum Entwurf des Verbotsvertrages in der UNO zum Erfolg. Am Tag des Inkrafttretens des Verbotsvertrages (22.1.2021), nachdem der 50. Staat ihn ratifiziert hatte, übergaben John LaForge und ich dem Honorargeneralkonsul von Costa Rica, Joachim F. W. Ulrich, im Hamburger Konsulat einen Blumenstrauss und dankten explizit der Arbeit von Elayne Whyte Gomez. Sie hat bereits im Jahr 2019 den Sean MacBride Peace Prize durch das Internationale Peace Bureau (IPB) erhalten. Diesen wird sie jetzt (verspätet durch Corona) während der diesjährigen Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrags-Konferenz (NVV/NPT engl.) am 4. August in den Vereinten Nationen entgegen nehmen können. Ich habe das Glück, während meiner Teilnahme an der NVV-Konferenz auch bei der Preisverleihung dabei sein zu können: www.ipb.org/uncategorized/macbride-award-2019-for-elayne-whyte-gomez/