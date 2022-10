Protestaktion - Atomkriegsmanöver 2022 absagen!

Protestaktion am 22.10.2022 (Nörvenich NRW)

Seit Jahrzehnten war die Gefahr eines Atomkriegs nicht mehr so hoch wie aktuell. Nichtsdestotrotz soll auch in diesem Jahr das NATO-Manöver Steadfast Noon stattfinden, an dem sich auch die Bundeswehr beteiligen wird. Dagegen organisiert "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" mit der FriedensGruppe Düren, der DFG-VK NRW und der Ortsgruppe Köln für den 22. Oktober 2022 eine Demo!

Die Kampagne "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" setzt sich dafür ein, dass auch Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) beitritt. Dass die Bundesregierung mit einem beobachtenden Status an der ersten AVV-Konferenz teilgenommen hat, war ein wichtiges Zeichen. Doch was ist das wert, wenn sie dem Vertrag weiterhin nicht beitreten will, die nukleare Teilhabe fortsetzt (und dafür sogar noch den Kauf neuer Atombomber vorantreibt!) und sich auch in diesem Jahr an dem Atomwaffenmanöver Steadfast Noon beteiligt? Die Kampagne sagt: Es braucht den Druck von der Straße.

Mehr Informationen hier: https://www.friedenskooperative.de/aktion/demo-gegen-steadfast-noon-in-noervenich-atomkriegsmanoever-2022