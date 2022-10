Unter der Überschrift: Friedensbewegung »Gewalt zerstört, was sie schützen möchte« wurde Clemens Ronnefeldt in der Ausgabe 20/2022 vom 21. Oktober 2022 der Zeitschrift Publik Forum von Barbara Tambour und Matthias Drobinski interviewt. Angesichts seines 30-jährigen Einsatzes im VB für Frieden gibt er u. a. eine Antwort auf die Frage „Was gibt ihm Hoffnung?“ Ein Gespräch über eine gealterte Bewegung und Pazifismus in unübersichtlichen Zeiten.

