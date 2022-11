Weitere Beiträge zum Ukraine-Krieg

Liebe Friedensinteressierte,

1. n-tv: Ukraine Ticker

https://www.n-tv.de/politik/11-54-So-sieht-das-Asowstal-Stahlwerk-jetzt-aus--article23143824.html

11:29 Johnson: Berlin hoffte auf schnelle Kapitulation der Ukraine

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson beschuldigt die deutsche Regierung, anfangs eine schnelle ukrainische militärische Niederlage einem langen Konflikt vorgezogen zu haben. Wie der Sender CNN berichtet, sagte Johnson schon am Montag, dass die Haltung der westlichen Länder sehr unterschiedlich gewesen sei.

09:18 Bayern ist Hauptimporteur russischer Waren

(…)

08:52 Briten liefern erstmals Hubschrauber an die Ukraine

Großbritannien unterstützt die Ukraine erstmals mit Hubschraubern. Wie der Sender BBC berichtet, soll Kiew insgesamt drei Maschinen vom Typ Sea King bekommen. Der erste Helikopter sei bereits in der Ukraine angekommen. Britische Spezialisten hätten ihre ukrainischen Kameraden in den vergangenen Wochen in Großbritannien dafür ausgebildet. (…)

03:22 Klitschko warnt vor "schlimmstem Winter seit dem Zweiten Weltkrieg"

(…)

2. BR24: Welche Phase hat der Krieg in der Ukraine erreicht?

https://www.br.de/mediathek/podcast/br24-thema-des-tages/welche-phase-hat-der-krieg-in-der-ukraine-erreicht/1895263

17.11.2022

BR24 Thema des Tages Welche Phase hat der Krieg in der Ukraine erreicht?

In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse in der Ukraine überschlagen: Russland hat wieder verstärkt mit Raketen die Infrastruktur angegriffen, in der Hauptstadt Kiew wurde ein Wohnhaus getroffen. Und dann gab es auch noch eine Explosion in Polen - einem Mitgliedstaat der NATO.

Wie ist die Lage nun also in der Ukraine, steht der Krieg an einem Wendepunkt und wann ist die Zeit für Verhandlungen? BR 24 Kollegin Melanie Marks hat mit Erich Vad gesprochen, einem ehemaligen Brigadegeneral und Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel.

3. Weltwoche: Erich Vad: Putin kann nicht verlieren, Selenskyj nicht gewinnen – der Krieg ist festgefahren.

https://weltwoche.ch/daily/putin-kann-nicht-verlieren-selenskyj-nicht-gewinnen-der-krieg-ist-festgefahren-warum-und-was-nun/

22.11.2022

Putin kann nicht verlieren, Selenskyj nicht gewinnen – der Krieg ist festgefahren.

Warum? Und was nun?

Erich Vad

Die Medien bejubeln Putins Schwäche und Selenskyjs Offensive. Zu Recht?

Ich sehe es anders. Wir erleben eine militärische Patt-Situation. Ein länger dauernder Abnutzungskrieg zeichnet sich ab, auf einer fast 1000 Kilometer langen Frontlinie. Die Ukrainer können punktuelle Gewinne erzielen, weil sie die Aufklärungs- und Zieldaten von den westlichen Ländern zur Verfügung haben. Aber eben nur punktuell, nicht nachhaltig.

Meine Lagebeurteilung teilt General Mark Milley, der US-Generalstabschef. Auch er befindet, dass dieser Krieg militärisch nicht entschieden werden kann. Deshalb müssen wir sehen, wie wir anderweitig rauskommen. Mit Verhandlungen. (…)

Erich Vad ist Ex-General, Unternehmensberater und Publizist. Zwischen 2006 und 2013 war er Gruppenleiter im Berliner Bundeskanzleramt und Militär-politischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel.

4. DLF: Polen - Russland kritisiert Lawrows Ausladung vom OSZE-Gipfel

https://www.deutschlandfunk.de/russland-kritisiert-lawrows-ausladung-vom-osze-gipfel-100.html Polen

Russland kritisiert Lawrows Ausladung vom OSZE-Gipfel

Russland hat die Entscheidung von Polen kritisiert, dem russischen Außenminister Lawrow die Teilnahme am nächsten OSZE-Gipfel zu verweigern.

19.11.2022

Der Schritt der amtierenden polnischen Präsidentschaft füge der Glaubwürdigkeit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa irreparablen Schaden zu, erklärte das Außenministerium in Moskau.

Polen hatte gestern mitgeteilt, Lawrow dürfe nicht einreisen, weil er auf der Sanktionsliste der EU stehe. Das Jahrestreffen der 57 Außenminister der OSZE soll am 1. und 2. Dezember in Lodz stattfinden.

5. Merkur: „Beende diesen Krieg“: Scholz fordert Putin zum Abzug russischer Truppen auf

https://www.merkur.de/politik/deportierung-putin-isw-kampagne-verhandlungen-ukraine-news-russland-krieg-kinder-kadyrow-zr-91921175.html#id-pageApi-SCH

„Beende diesen Krieg“: Scholz fordert Putin zum Abzug russischer Truppen auf

Update vom 19. November, 13.28 Uhr:

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rief am Samstag beim Parteitag der Südwest-SPD in Friedrichshafen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auf.

„Beende diesen Krieg, ziehe deine Truppen zurück und mache den Weg frei für Gespräche über einen Frieden, der kein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine sein kann“, so Scholz einem Bericht des Spiegel zufolge. „Niemand darf sich das Territorium eines anderen aneignen“, ergänzte der SPD-Politiker.

Kein Waffenstillstand: Ukraine-Präsident Selenskyj lehnt ab

Update vom 19. November, 8.11 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Idee eines „kurzen Waffenstillstands" mit Russland zurückgewiesen und argumentiert, dass dies die Lage nur verschlimmern würde.

6. President.Gov.UA: THE KYIV SECURITY COMPACT

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/89/41fd0ec2d72259a561313370cee1be6e_1663050954.pdf

THE KYIV SECURITY COMPACT

INTERNATIONAL SECURITY GUARANTEES FOR UKRAINE:

RECOMMENDATIONS

Co-Chairs of the Working Group On International Security Guarantees for Ukraine

Mr. Anders Fogh Rasmussen Mr. Andrii Yermak

Kyiv

13 September 2022

7. NATO-WATCH: Briefing Paper No. 97: The proposed ‘Kyiv Security Compact’ and the Western network

https://natowatch.org/sites/default/files/2022-09/nato_watch_briefing_97_kyiv_security_compact.pdf

NATO-WATCH

Briefing Paper No. 97

16 September 2022

The proposed ‘Kyiv Security Compact’ and the Western network of advisers and consultancy firms helping to steer Ukraine’s foreign policy choices

Ian Davis

(…)

8. Foreign Policy: Ukraine Wants to Be NATO’s Friend—With Benefits

https://foreignpolicy.com/2022/10/10/ukraine-nato-accession-kyiv-security-compact-rasmussen/

October 10, 2022

Ukraine Wants to Be NATO’s Friend—With Benefits

Spearheaded by a former NATO chief, the Kyiv Security Compact would put Western security guarantees in writing—but it might be too much for Washington to stomach.

The Ukrainian government has teamed up with a former NATO chief to propose a new security pact between Western governments and Ukraine modeled in part after the U.S. government’s relationship with Israel.

Former NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen traveled to Washington last week to lay the groundwork for pitching the plan to the United States and other prominent Western allies. (…)

9. Der Standard: Ukraine-Krieg: Zwischen Anschuldigungen und Geheimverhandlungen

https://www.derstandard.de/story/2000140618941/ukrainekrieg-anschuldigungen-dort-geheimverhandlungen

Ukraine

Ukraine-Krieg: Zwischen Anschuldigungen und Geheimverhandlungen

Washington und Moskau pflegen in Sachen Ukraine-Krieg angeblich seit Monaten informelle Kontakte – vor allem um eine nukleare Eskalation zu vermeiden

Gianluca Wallisch

7. November 2022, 23:27

Die US-Regierung ist allem Anschein nach seit Monaten auf informeller Ebene aktiv, um den Ukraine-Krieg nicht über den aktuellen Rahmen hinaus eskalieren zu lassen.

Geheime Kontakte

Nachdem die "New York Times" am Sonntag berichtet hatte, dass US-Regierungsvertreter den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dazu bewegen wollen, zumindest in Ansätzen Verhandlungsbereitschaft mit Moskau zu signalisieren, schrieb am Montag das New Yorker "Wall Street Journal" von weiteren diskreten diplomatischen Initiativen:

So führe US-Sicherheitsberater Jake Sullivan seit Monaten vertrauliche Gespräche mit Kreml-Berater Juri Uschakow und mit Nikolai Patruschew, dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Der Kreml wollte das auf Nachfrage des US-Blattes nicht kommentieren.

10. Merkur: Verhandeln USA und Russland über Kriegsende in der Ukraine?

https://www.merkur.de/politik/ukraine-krieg-ende-waffenstillstand-usa-russland-treffen-tuerkei-ankara-verhandlungen-zr-91918428.html Verhandeln USA und Russland über Kriegsende in der Ukraine?

Geheimes Treffen in der Türkei

Erstellt: 16.11.2022, 05:31 Uhr

Moskau bestätigt ein Treffen zwischen russischen und amerikanischen Diplomaten. In Ankara wurde angeblich über Atomwaffen, den Ukraine-Krieg sowie einen Gefangenenaustausch gesprochen.

(…)

Treffen zwischen den USA und Russland in der Türkei:

Verhandlungen über Kriegsende in der Ukraine?

Ist für Wladimir Putins Zirkel in Moskau jetzt die Zeit für Verhandlungen über ein mögliches Ende des militärischen Konflikts gekommen?

Unter anderem die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet von einem geheimen Treffen zwischen William Burns, dem Direktor des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, und dessen russischen Amtskollegen Sergej Naryschkin. Die Zusammenkunft fand demnach in der türkischen Hauptstadt Ankara statt.

11. Der Standard: Thomas Roithner: "Siegfrieden" oder Verhandlungslösung?

https://www.derstandard.at/story/2000140828286/ukraine-krieg-schroedingers-friedensprozess

Thomas Roithner

Ukraine-Krieg: Schrödingers Friedensprozess

"Siegfrieden" oder Verhandlungslösung?

"Frieden schaffen ohne Waffen“ oder maximale Waffenlieferungen?

Im ungewissen Friedensprozess werden wir Frustrationstoleranz entwickeln müssen

Kommentar der anderen

Thomas Roithner

15. November 2022, 11:00

(…)

Für erfolgreiche Friedensprozesse gibt es kein Patentrezept. Ursachen und Methoden sind vielfältig, und im gegenständlichen Fall haben sich auch die Kriegsziele auf beiden Seiten verändert.

Warum den neutralen Status innerhalb der EU nicht besser für Dialog einsetzen? Als Amtssitz von Uno und OSZE hat Wien Startvorteile, als Ort der Verhandlung wurde die Stadt historisch stets akzeptiert.

Zugegeben wurden viele Vorteile und viel Glaubwürdigkeit der Neutralität verspielt. Vordenkerinnen und Vordenker von Friedensprozessen – unabhängig davon, wo und wann Gespräche stattfinden – sind gefragt.

Mehr Diplomatie

(…)

Thomas Roithner ist Friedensforscher, Privatdozent für Politikwissenschaft an der Universität Wien und Mitarbeiter im Internationalen Versöhnungsbund.

12. Change.org: Appell für den Frieden: Das Töten in der Ukraine muss beendet werden!

https://www.change.org/p/appell-f%C3%BCr-den-frieden-das-t%C3%B6ten-in-der-ukraine-muss-beendet-werden?recruiter=841396391&recruited_by_id=7904a080-dd09-11e7-bb27-8fbcbf8a0704&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard Appell für den Frieden: Das Töten in der Ukraine muss beendet werden!

Hier kann dieser Appell unterzeichnet werden:

https://www.change.org/p/appell-f%C3%BCr-den-frieden-das-t%C3%B6ten-in-der-ukraine-muss-beendet-werden?recruiter=841396391&recruited_by_id=7904a080-dd09-11e7-bb27-8fbcbf8a0704&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

13. You move Europa: Geben Sie Deserteuren und Verweigerern aus Belarus und der Russischen Föderation Schutz und Asyl!

https://you.wemove.eu/campaigns/russland-belarus-ukraine-schutz-und-asyl-fur-deserteure-und-verweigerer

Sehr geehrte Ursula von der Leyen,

sehr geehrter Charles Michel,

sehr geehrte Roberta Metsola,

Wir forden Sie auf:

- Geben Sie Deserteuren und Verweigerern aus Belarus und der Russischen Föderation Schutz und Asyl!

- Fordern Sie die ukrainische Regierung auf, die Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern einzustellen

und ihnen ein umfassendes Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu garantieren!

- Öffnen Sie die Grenzen für diejenigen, die sich unter hohem persönlichen Risiko in ihrem Land gegen den Krieg stellen!

Hier kann dieser Appell unterzeichnet werden:

https://you.wemove.eu/campaigns/russland-belarus-ukraine-schutz-und-asyl-fur-deserteure-und-verweigerer