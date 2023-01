"Wir eröffnen die noch im Aufbau befindliche Tolstoi-Friedensbibliothek mit ersten Angeboten im Laufe des Monats Februar 2023.

Das Herzstück dieses Editionsprojekts ist die kostenfreie, vollständige Zugänglichkeit von Leo N. Tolstois pazifistischen, sozialkritischen, (religions-)philosophischen und theologischen Schriften – soweit sie in gemeinfreien Übersetzungen für die deutschsprachige Leserschaft vorliegen." So heißt es auf einer neuen Homepage, die Tolstois Texte für jedermann und jedefrau zugänglich machen will, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dabei sind auch neue kostengünstige Druckausgaben geplant:

Die Edition der Tolstoi-Texte erfolgt in drei Reihen:

A. Abgeschlossene größere Einzelwerke in Übersetzung.

B. Eigens erarbeitete thematische Sammelbände („Lesebücher“); frühe Auswahl-Editionen; Dokumentationen zu Briefen und anderen Selbstzeugnissen.

C. Dichterische Werke Tolstois mit Bezügen zur Friedensbibliothek.

Der VB gehört mit zu den Unterstützern dieses Projektes, einzelne Mitglieder arbeiten in der Edition mit, Spenden für das Projekt "Tolstoi - Friedensbibliothek" können an den Versöhnungsbund überwiesen werden ("Stichwort Aufbau Tolstoi-Friedensbibliothek").

Wie aktuell Tolstoi gerade 2023 wieder ist, zeigt der Schluss des Textes "Denkzettel für Soldaten" (Soldatskaja pamjatka) von 1901: