Internationale Mahnwachen hinter Gittern - Pilgerweg vom Atomwaffenstützpunkt Büchel zur JVA Rohrbach

Am 30. Mai beginnt die Friedenswanderung und Pilgerweg für die US-

Amerikanerin Susan Crane vom Fliegerhorst Büchel zur JVA Rohrbach,

30 km südlich von Mainz.

Susan, die aus der Catholic Workers-Bewegung

in Redwood City/Kalifornien kommt, wird am 4. Juni 2024 ihre

229 Tagessätze als Ersatzfreiheitsstrafe im Sinne einer Mahnwache

hinter Gittern antreten. Damit ist sie die erste Frau aus den USA,

die in Deutschland aus Protest gegen die Atomwaffen ins Gefängnis

geht. Zeitgleich plant Susan van der Hijden aus der Amsterdamer

Catholic Workers- Gemeinschaft, ihre 115 Tagessätze in Rohrbach

abzusitzen.

