Abschlusswoche der 17. Fastenaktion gegen Atomwaffen

Gespeichert von Rudi am

In den Tagen um die Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki endet die 17. Fastenaktion bis zum Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland 2026

Geplant ist folgender Ablauf:

Dienstag, den 4. August 2026 – 15. Fastentag

Mittwoch, den 5. August 2026  – 16. Fastentag

Donnerstag, den 6. August 2026 – 17. Fastentag
8.15 Uhr Gedenkzeit anlässlich der Zerstörung Hiroshimas am Atomwaffenlager Büchel
i. A. : Mahnwache am Atomwaffenlager Büchel in Zusammenarbeit mit den Quäkern Deutschland

Freitag, den 7. August 2026 – 18. Fastentag
Mahnwache am Atomwaffenlager Büchel

Samstag, den 8. August 2026 – 19. Fastentag  
11.02 Uhr – 24.00 Uhr: 24-stündigen Dauergebets am Atomwaffenlager Büchel, 1. Teil

Sonntag, den 9. August 2026 – 20. Fastentag 
0.00 Uhr - 11.00 Uhr: Dauergebet am Atomwaffenlager Büchel, 2. Teil
11.02 Uhr: Nagasaki-Gedenkzeit
im Anschluss: Fastenbrechen.

Weitere Informationen unter:

Pfr. i. R. Dr. Matthias-W. Engelke
distelwenk@gmail.com * Fon: 015787313098
Veranstaltungsbeginn