Abschlusswoche der 17. Fastenaktion gegen Atomwaffen

In den Tagen um die Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki endet die 17. Fastenaktion bis zum Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland 2026
Geplant ist folgender Ablauf:
Dienstag, den 4. August 2026 – 15. Fastentag
Mittwoch, den 5. August 2026 – 16. Fastentag
Donnerstag, den 6. August 2026 – 17. Fastentag
8.15 Uhr Gedenkzeit anlässlich der Zerstörung Hiroshimas am Atomwaffenlager Büchel
i. A. : Mahnwache am Atomwaffenlager Büchel in Zusammenarbeit mit den Quäkern Deutschland
Freitag, den 7. August 2026 – 18. Fastentag
Mahnwache am Atomwaffenlager Büchel
Samstag, den 8. August 2026 – 19. Fastentag
11.02 Uhr – 24.00 Uhr: 24-stündigen Dauergebets am Atomwaffenlager Büchel, 1. Teil
Sonntag, den 9. August 2026 – 20. Fastentag
0.00 Uhr - 11.00 Uhr: Dauergebet am Atomwaffenlager Büchel, 2. Teil
11.02 Uhr: Nagasaki-Gedenkzeit
im Anschluss: Fastenbrechen.